Zmarła 33-latka, którą rodzice przetrzymywali w pokoju bez okien przez 15 lat

Nie żyje 33-letnia kobieta, którą rodzice przez co najmniej 15 lat trzymali w pomieszczeniu pozbawionym okien. Pokój miał podwójne drzwi, których nie można było otworzyć od wewnątrz. Pomieszczenie było wyposażone w około 10 kamer. Para z Japonii została aresztowana. Mężczyzna i kobieta są podejrzani o nielegalne dysponowanie ciałem.

Rodzice kobiety przyznali się do winy. Składając wyjaśnienia powiedzieli, że przetrzymywali córkę w pokoju bez okien, ponieważ była chora psychicznie. "Nasza córka w wieku 16 lub 17 lat stała się brutalna"- powiedzieli policji.



Para przyznała się również do tego, że swojemu dziecku dawała jeść tylko... raz dziennie. Ich córka była także zmuszana do picia wody przez rurkę.



Zdaniem policji, przetrzymywana 33-latka była w stanie skrajnego niedożywienia.



Kobieta zmarła 18 grudnia, ale dopiero 5 dni później zostało to zgłoszone służbom. "Chcieliśmy być razem z naszą córką" - powiedziała para policji.



adap/Fox News