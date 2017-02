Zmuszają dzieci i niepełnosprawnych do zamachów

Dżihadyści z tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) w Syrii, Iraku i Afganistanie zmuszają dzieci i niepełnosprawnych do przeprowadzania zamachów przy pomocy samochodów pułapek - oświadczył amerykański generał Matt Isler. Jego zdaniem jest to zwiastun nieuniknionej klęski IS.

Zdaniem cytowanego w piątek przez AFP Islera dżihadyści wykorzystują dzieci i niepełnosprawnych, ponieważ brakuje im bojowników chętnych do przeprowadzania zamachów samobójczych.

Jak mówił generał w rozmowie z dziennikarzami, amerykańscy żołnierze w Iraku widzieli samochody pułapki prowadzone przez związanych ludzi. Z kolei żołnierze dowodzonej przez USA koalicji antydżihadystycznej obserwowali niejednokrotnie, jak pojazdy pułapki w ostatniej chwili odsuwały się od celu zamachu. "Widywaliśmy też patrole IS szukające kierowców" takich pojazdów - opowiadał.

Jego zdaniem wiązanie kierowców samochodów pułapek jest rozwiązaniem, jakie dżihadyści stosują od niedawna, prawdopodobnie od momentu dojścia irackich sił prowadzących ofensywę na Mosul - ostatni bastion IS w Iraku - do przepływającej przez środek miasta rzeki Tygrys.