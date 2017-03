Zmyślona wiadomość o Trumpie. Reakcja stacji

TBC – stacja telewizyjna z Tanzanii – zawiesiła dziewięć osób po przygotowaniu zmyślonego materiału dziennikarskiego na temat Donalda Trumpa. Gospodarz Białego Domu wychwalał w nim prezydenta Tanzanii. O sprawie informuje BBC.

Zdjęcie Prezydent USA Donald Trump /Getty Images

W laurce przygotowanej na cześć głowy państwa, Donald Trump miał przyznać, że John Magufuli to "bohater Afryki", a na jego tle inni przywódcy regionu "nie robią nic".

W materiale poza pochwałami ze strony Donalda Trumpa, znalazła się również odezwa prezydenta USA. Miał on zaapelować do innych przywódców Afryki, by brali przykład z Magufuliego w "dobrym zarządzaniu i walce z korupcją".

W oświadczeniu wydanym przez TBC podkreślono, że przygotowujący materiał pracownicy nie zastosowali się do procedur obowiązujących w stacji.

Dyrektor TC Ayub Rioba wyraził ubolewania, że stacja nie zweryfikowała wiadomości przed emisją zmyślonego materiału.

Zdjęcie Prezydent Tanzanii John Magufuli / AFP