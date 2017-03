Znak "uwaga Żydzi" w londyńskim Stamford Hill

Franck Allais przeprasza i tłumaczy, że był to jedynie projekt artystyczny. To on stoi za instalacją, która wywołała powszechne oburzenie w Stamford Hill, dzielnicy Londynu zamieszkiwanej przez 30 tysięcy Żydów - informuje "The Guardian".

Zdjęcie Tak wyglądał znak, który wywołał oburzenie /Twitter

Zaczęło się od znaku ostrzegawczego, przedstawiającego Żyda w ortodoksyjnym stroju, który stanął w żydowskiej dzielnicy. Lokalna organizacja Shomrim szybko poinformowała policję o możliwości popełnienia tzw. hate crime - czyli przestępstwa z nienawiści, a zdjęcie znaku umieściła w sieci.

Instalacja natychmiast wywołała oburzenie, nie tylko wśród lokalnej społeczności.

Sprawca został szybko odnaleziony. Jak się okazało, znak zamieścił fotograf i artysta Franck Allais, tłumacząc, że była to część realizowanego przez nie go projektu. Mężczyzna przygotował również znaki przedstawiające: kobietę ciągnącą wózek na zakupy, mężczyznę pchającego wózek inwalidzki czy kota.

"To był projekt pokazujący, że osoby każdego dnia przekraczające ulice różnią się, że mają własną tożsamość" - wyjaśniał.

Lokalna społeczność jest wyczulona na akty antysemickich przestępstw z nienawiści, bo jak tłumaczy przedstawicielka Shomrim, w ostatnim czasie londyńscy Żydzi doświadczają nie tylko wyzwisk ale także ataków, związanych ze swoich pochodzeniem.

Tylko w ubiegłym roku organizacja Schomrim zarejestrowała 32 antysemickie incydenty skierowane w społeczność zamieszkującą dzielnicę Stamford Hill. W całej Wielkiej Brytanii w 2016 roku takich przypadków odnotowano 1309, a rok wcześniej - w 2015 - było ich 960.