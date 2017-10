Znamy laureata literackiej Nagrody Nobla

Brytyjczyk japońskiego pochodzenia Kazuo Ishiguro został laureatem literackiej Nagrody Nobla w 2017 roku. Laureata ogłosiła w Sztokholmie Szwedzka Akademia.

Zdjęcie Sekretarz Szwedzkiej Akademii Sara Danius ogłosiła nazwisko laureata /AFP

W uzasadnieniu Akademia przyznała, że to pisarz, "który w powieściach o wielkiej emocjonalnej sile, odkrył przepaść kryjącą się za złudnym poczuciem łączności ze światem".



Ishiguro w 1986 roku otrzymał nagrodę Whitbread Award za powieść "Malarz świata ułudy", a w 1989 roku Nagrodę Bookera za "Okruchy dnia". Za powieść "Nie opuszczaj mnie" był nominowany do Nagrody Bookera w 2005 roku.



Jego najnowsze dzieło to "Pogrzebany olbrzym" z 2015 roku. Łącznie napisał osiem książek, które zostały przetłumaczone na 40 języków, w tym polski.



Zdjęcie Kazuo Ishiguro / AFP

W oświadczeniu Akademii czytamy, że wątki, które poruszał laureat, wiązały się z tematami pamięci, czasu i ulegania złudzeniom. "To widać głównie w jego najbardziej znanym dziele - "Okruchach Dnia"" - podkreśla Akademia i dodaje, że w swoich dziełach laureat posługuje się cały czas wyważonymi środkami wyrazu, niezależnie od tego, co dzieje się na kartach jego książki.



Kazuo Ishiguro urodził się w japońskim Nagasaki, ale większość życia spędził w Wielkiej Brytanii, do której sprowadził się w wieku pięciu lat. Pisał także scenariusze filmów kinowych i telewizyjnych.

W zeszłym roku literacką Nagrodę Nobla otrzymał Bob Dylan, co było dużym zaskoczeniem. Wobec tego niewielu ekspertów chciało w tym roku ujawnić swoje typu. Wybór Ishiguro jest lekkim zaskoczeniem, bo znów wśród faworytów byli m.in. Haruki Murakami i Ngugi wa Thing'o.