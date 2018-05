Źródła w UE: Nie ma planów ws. nowej umowy atomowej z Iranem

Cytowane przez Reutera źródła w UE zaprzeczyły w niedzielę, jakoby dyplomaci pięciu państw sygnatariuszy umowy atomowej mieli wkrótce rozważyć nowe porozumienie z Iranem, przewidujące pomoc finansową w zamian za ustępstwa wobec USA.

Zdjęcie Tymczasem trzy osoby, które uczestniczyły w negocjacjach mających odwieść Trumpa od wycofania USA z umowy atomowej, twierdzą, że doniesienia niemieckiej gazety są nieprawdziwe /SAUL LOEB /AFP

Według opublikowanego wcześniej w niedzielę artykułu w "Welt am Sonntag" ("WamS") dyplomaci Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Chin i Rosji na spotkaniu w najbliższy piątek omówią propozycję nowego porozumienia między Iranem i światowymi mocarstwami.

Reklama

Umowa ta byłaby identyczna z już obowiązującą, ale dodatkowo zawierałaby zapisy o ustępstwach Teheranu wobec USA. Nowe zapisy odnosiłyby się do obaw USA związanych z irańskim programem pocisków balistycznych oraz wspierania przez Iran zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie - napisał "WamS", powołując się na anonimowe, wysoko postawione źródło unijne.

"Musimy odejść od określenia 'wiedeńskie porozumienie atomowe' i dodać kilka nowych elementów. Tylko to zdoła przekonać prezydenta (USA Donalda) Trumpa do ponownego zniesienia sankcji (wobec Iranu)" - powiedziała ta osoba, dodając, że nowe porozumienie mogłoby objąć pomoc finansową dla Iranu.

"Doniesienia niemieckiej gazety nieprawdziwe"

Tymczasem trzy osoby, które uczestniczyły w negocjacjach mających odwieść Trumpa od wycofania USA z umowy atomowej, twierdzą, że doniesienia niemieckiej gazety są nieprawdziwe. "Piątkowe spotkanie (dyplomatów) w Wiedniu będzie dotyczyło kwestii związanych z wdrażaniem porozumienia atomowego i jego szczegółów. Nie będzie obejmowało żadnych innych tematów" - podkreśliły te źródła w rozmowie z Reuterem.

W ramach porozumienia nuklearnego - podpisanego w 2015 roku przez Iran oraz sześć mocarstw (USA, Wielką Brytanię, Francję, Chiny, Rosję i Niemcy) - Teheran zgodził się na ograniczenie swojego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych nań sankcji. Umowę pod znakiem zapytania postawiła jednak ogłoszona 8 maja decyzja Trumpa o wycofaniu z niej USA.

"Dyplomatyczna mapa drogowa"

Również w niedzielę irańskie MSZ zapowiedziało, że w piątek Iran weźmie udział w posiedzeniu wspólnej komisji, powołanej przez sześć mocarstw, Iran i UE, która zajmuje się skargami w sprawie realizacji porozumienia. "Na wniosek Iran w piątek obradować będzie komisja wspólna, bez udziału USA, aby omówić konsekwencje wycofania się USA (z umowy) i sposoby utrzymania swoich zobowiązań na rzecz umowy przez pozostałych sygnatariuszy" - powiedział irański wiceminister spraw zagranicznych Abbas Arakczi.

W poniedziałek sekretarz stanu USA Mike Pompeo ma nakreślić "dyplomatyczną mapę drogową" i zaapelować do sojuszników w Europie i poza nią o wspólne wywieranie presji na Iran, by skłonić ten kraj do renegocjacji porozumienia atomowego.