Źródła wojskowe: Przywódca IS przyznał się do porażki w Mosulu

Przywódca dżihadystycznej organizacji zbrojnej Państwo Islamskie (IS) Abu Bakr al-Bagdadi napisał pożegnalną wiadomość do swoich bojowników w Mosulu na północy Iraku, przyznając się do porażki na rzecz sił rządowych - podały w środę irackie źródła wojskowe.

Zdjęcie Ofensywa na Mosul, zdj. ilustracyjne /East News

Tekst, w którym Bagdadi przyznaje się do porażki w Mosulu, a także innych miastach kontrolowanych przez IS, został rozpowszechniony wśród jego zwolenników w zachodniej części Mosulu - poinformował agencję EFE Mohamed Ibrahim al-Bajati, szef komisji ds. bezpieczeństwa w parlamencie muhafazy (prowincji) Niniwa, której Mosul jest stolicą.

Reklama

Od 19 lutego trwa kontrofensywa sił irackich na zachodni Mosul, który wciąż jeszcze jest kontrolowany przez IS. W styczniu br. armia wyzwoliła wschodni Mosul.

Przywódca IS nakazał członkom tej organizacji terrorystycznej, aby uciekli w górzyste tereny w Iraku i Syrii i wysadzili się w powietrze, jeśli zostaną otoczeni przez siły irackie.

Al-Bajati powiedział, że wpływowi liderzy IS "poruszali się bez celu" na iracko-syryjskiej granicy, w tym w rejonie Al-Baadż i Al-Kaim. Wyrażali zaniepokojenie - jak pisze EFE - tym, co stało się z ich towarzyszami, którzy zostali w strefie walk. Więcej szczegółów nie podano.

Siły irackie, wspierane przez koalicję międzynarodową, rozpoczęły szeroko zakrojoną ofensywę na Mosul 17 października ub.r. Mosul został zdobyty przez IS w czerwcu 2014 roku i stał się bastionem tej organizacji w Iraku.

Po opanowaniu wschodniej części miasta przez siły irackie obecnie zachodni Mosul jest określany jako ostatni bastion IS w Iraku.