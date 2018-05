Zuckerberg we wtorek na zamkniętym spotkaniu, jest apel o transmisję

Szef Facebooka Mark Zuckerberg będzie w najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zamkniętym spotkaniu. Europosłowie apelują o transmisję w internecie.

Zdjęcie Twórca Facebooka Mark Zuckerberg /JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Spotkanie z kierownictwem europarlamentu ma dotyczyć nielegalnego wykorzystania danych z portalu społecznościowego przez spółkę Cambridge Analytica i próbę wpływania na przebieg kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.



O zorganizowaniu spotkania poinformował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. "Chcemy wiedzieć, dlaczego Facebook nie zagwarantował ochrony danych i co zamierza zrobić przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, jak ochronić dane Europejczyków" - powiedział Antonio Tajani.



Kiedy okazało się, że spotkanie ma być zamknięte, podniosły się głosy oburzenia. Transmisji zażądało pięć grup politycznych. Socjaliści, liberałowie, zieloni, komuniści i eurosceptycy argumentują, że skoro Mark Zuckerberg publicznie zeznawał w amerykańskim Kongresie, to nie ma powodu, by zamykać spotkanie w europarlamencie.



W tej sprawie doszło też do spięcia między unijnymi instytucjami. Komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova wyraziła ubolewanie, że nie będzie wysłuchania publicznego. Napisała na Twitterze, że Europejczycy powinni wiedzieć, jak ich dane są przetwarzane. Antonio Tajani odpisał, że nie jest rolą komisarza kontrolowanie i krytykowanie działań europarlamentu.