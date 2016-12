W Augsburgu ewakuowano 54 tysiące osób. Powodem bomba z czasów II wojny światowej

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W Augsburgu na południu Niemiec zarządzono w sobotę ewakuację 54 tysięcy osób, by można było rozbroić 1,8-tonową bombę z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy musieli opuścić domy do godzin porannych w niedzielę 25 grudnia 2016 r. Odcięte zostały okolice średniowiecznej katedry oraz ratusza miejskiego. Ewakuowani mogli wrócić do swoich domów dopiero po godz. 19:00. Boże Narodzenie spędzili u bliskich, w szkołach albo hostelach.



x-news/Interia