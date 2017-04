Francja: Protest pracowników więzień. Doszło do starc z policją

Francuska żandarmeria musiała użyć gazu łzawiącego, by uspokoić agresywnych pracowników służby więziennej. Strażnicy protestowali przeciwko – ich zdaniem – złym warunkom pracy w największym europejskim więzieniu we Fleury-Merogis.



Około 200 demonstrantów zablokowało drogę prowadzącą do więzienia, tworząc barykadę i podpalając opony.



Strażnicy więzienni chcą zwrócić uwagę na niebezpieczne warunki pracy we francuskich, przepełnionych więzieniach. Domagają się oni m.in. zwiększenia obsady pracowników służby więziennej.



W więzieniu we Fleury-Merogis osadzonych jest około 3,8 tys. osób.



RUPTLY/x-news