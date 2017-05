Palestyńczyk dźgnął nożem policjanta

Palestyńczyk z Jordanii został zastrzelony po tym, jak przypuszczalnie zaatakował i dźgnął nożem izraelskiego policjanta.



Jak podaje izraelska policja, mężczyzna miał wyciągnąć nóż w chwili gdy zauważył, że policjant zmierza w jego kierunku. Wówczas mężczyzna zbliżył się do policjanta i ugodził go nożem.



Jak podała policja, 57-letni nożownik został „zneutralizowany”. Został postrzelony i zginął na miejscu zdarzenia.



Ranny policjant trafił do szpitala ze średnimi obrażeniami.



Przy mężczyźnie znaleziono dwa noże. Napastnik przyjechał do kraju tydzień wcześniej dzięki wizie turystycznej.



