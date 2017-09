Francja: Dziewięciolatka zaginęła podczas wesela. Policja rozszerza obszar poszukiwań

Francuskie służby rozszerzają obszar poszukiwań dziewięcioletniej Maelys De Araujo, która zaginęła w nocy z 26 na 27 sierpnia, w czasie wesela w Alpach.



Żandarmeria przeszukuje teren w promieniu 20 kilometrów od miejsca, gdzie ostatni raz ją widziano. Płetwonurkowie przeczesują także dno jeziora Aiguebelette.



Policja zatrzymała już domniemanego porywacza dziewczynki. To 34-letni mężczyzna, który podobnie jak Maelys i jej najbliżsi był gościem wesela we francuskich Alpach.



W samochodzie mężczyzny znaleziono materiał DNA dziewczynki. Podejrzany usłyszał prokuratorskie zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że faktycznie zaginiona dziewięciolatka była razem z niezidentyfikowanym dotąd chłopcem w jego aucie. Utrzymuje jednak, że dzieci wróciły na wesele.



(x-news)