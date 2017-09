Tragiczny wypadek na włoskim Air Show

Do tragicznego wypadku doszło na włoskim Air Show. Myśliwiec Eurofighter po serii akrobacji runął do Morza Tyrreńskiego. Wszystko na oczach tysięcy widzów.



Do wypadku doszło podczas pokazów lotniczych w rejonie miasta Terracina na południe od Rzymu. Wielozadaniowy myśliwiec wykonywał pokaz jako przedostatni. Na amatorskim nagraniu widać, jak w pewnym momencie maszyna z impetem runęła do morza.



Po kilku godzinach poszukiwań ekipy ratunkowe odnalazły ciało 36-letniego pilota. Nie wiadomo co było przyczyną wypadku.



(STORYFUL/x-news)