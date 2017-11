Emerytka z Rosji wygrała na loterii

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Natalia Własowa, emerytka z okolic Woroneża w zachodniej Rosji, wygrała w największej krajowej loterii równowartość 8 mln dol. Zwycięski kupon przeleżał na półce tydzień. – Moja wnuczka sprawdziła los i mówi: babciu, ten przegrał, ale na drugim kuponie wygrałaś 100 rubli – wyjaśniła zwyciężczyni loterii. Okazało się, że wnuczka się pomyliła. – Zaczęło się poszukiwanie zwycięzcy. Wtedy mąż doradził, żeby sprawdzić jeszcze raz. I okazało się, że to my wygraliśmy główną nagrodę – powiedziała Własowa.



Zapytana, co zrobi z taką sumą, odpowiedziała, że część przeznaczy na cele charytatywne i podróż po południowej Rosji.