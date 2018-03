"Złoże może być warte 2-2,5 mld euro"

W Altenbergu na zachodzie Niemiec odkryto duże złoża litu nazywanego surowcem przyszłości. Wytwarza się z niego m.in. baterie i akumulatory do samochodów elektrycznych.



Dotąd lit wydobywano głównie ze słonych jezior w Ameryce Południowej i Chinach. Niemieckie złoże znajduje się w Rudawach, paśmie górskim położonym w Saksonii.



– Jesteśmy wstanie wydobyć około 50-60 proc. litu w standardowych kopalnianych warunkach. To oznacza, że złoże może być warte 2-2,5 mld euro – powiedział Armin Müller, menedżer spółki zajmującej się wydobyciem litu.



Burmistrz Altenberga Thomas Kirsten liczy, że w kopalni zatrudnienie znajdzie ponad 200 pracowników, co oznacza, że do miasta sprowadziłoby się wiele nowych rodzin.

Zanim jednak kopalnia ruszy, potrzebny jest inwestor gotowy przeznaczyć na projekt kapitał rzędu 120 mln euro.