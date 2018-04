USA: Runął maszt radiowy

W Fordland w stanie Missouri zawalił się maszt radiowy. Do wypadku doszło w czasie naprawy konstrukcji. Zginął jeden z robotników, na którego maszt się przewrócił. Pięciu innych pracowników znajdowało się wtedy na górze masztu, na wysokości ponad 30 metrów. Trzech z nich zostało przewiezionych do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



(US CBS/x-news)