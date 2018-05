Lew zaatakował mężczyznę

Właściciel parku z dzikimi zwierzętami w RPA, na oczach przerażonych turystów, został zaatakowany przez lwa. 10-letni samiec rzucił się na niego, gdy ten wszedł na teren wybiegu. 67-letni mężczyzna został ugryziony w kark i przeciągnięty przez lwa kilka metrów.



Zwierzę zostało zastrzelone przez jednego z pracowników parku. Właściciel parku z ciężkimi obrażeniami szyi i szczęki trafił do szpitala. Pracował z dzikimi zwierzętami przez ostatnie 30 lat. Lew Shamba, który go zaatakował, był wychowywany w parku niemal od urodzenia.



(US CBS/x-news)