Nietypowa procesja we Włoszech

We włoskiej miejscowości Cocullo odbyła się procesja z udziałem węży na cześć św. Dominika. Święty jest patronem miasta. - Według legendy, św. Dominik wyleczył dziecko pokąsane przez węże. To był cud, który świętujemy co roku podczas tego festiwalu. To jedyna procesja z udziałem węży – powiedział Enzo, mieszkaniec Cocullo.



Figura świętego jest opleciona przez dziesiątki żywych węży. Obrzęd jest połączeniem wierzeń pogańskich i katolickich. Udział w procesji ma przynieść szczęście uczestnikom oraz uchronić ich przed jadem węży. Zwyczaj jest znany od XI wieku.



(RUPTLY/x-news)