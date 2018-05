Trzymetrowy rekin zawitał do portu na Hawajach

Ponad trzymetrowy rekin krążył w porcie w Honolulu na Hawajach. Jeden z pracowników podczas przerwy śniadaniowej nagrał rekina pożerającego dryfującą głowę ryby. Zarówno autor nagrania, jak i jego kolega byli pod wielkim wrażeniem.

– To szaleństwo – wykrzykiwali co chwilę, zdumieni tym, jak duży jest rekin. Film stał się hitem w mediach społecznościowych. Opublikowane na Facebooku nagranie wyświetlono ponad 200 tysięcy razy.



Lokalne media podały, że rekiny coraz częściej wpływają do portu w poszukiwaniu pożywienia.