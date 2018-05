30-latek pozwany przez rodziców

Sędzia w Syracuse w stanie Nowy Jork zdecydował, że nadszedł najwyższy czas, aby 30-letni mężczyzna wyprowadził się z domu rodziców. Mark i Christina Rotondo pozwali swojego syna Michaela, gdyż ignorował ich wielokrotne pisemne wezwania do opuszczenia domu. Sprawa ciągnęła się od października 2017 r. Bezrobotny Michael twierdzi, że jego priorytetem jest walka o prawo do opieki nad synem. - Powiedzieli mi, że muszę znaleźć pracę, ubezpieczyć się zdrowotnie. Ja im mówiłem, że walczę o syna – skomentował Michael.



Sędzia starał się przekonać go do dobrowolnego opuszczenia domu. Michael twierdził jednak, że potrzebuje więcej czasu. - Sześć miesięcy to rozsądny okres dla kogoś, kto polegał na wsparciu innych – ocenił 30-latek.



Po bezowocnej wymianie argumentów przez 30 minut, sąd nakazał Michaelowi opuszczenie domu rodziców.



W dokumentacji sądowej Rotondo stwierdził, że w ciągu ośmiu lat, które spędził w domu rodziców, nigdy nie oczekiwali od niego, by się dokładał do utrzymania. Rodzice dali mu 1100 dolarów, żeby opuścił ich dom.

- Miałem zamiar oddać te pieniądze, ale musiałem je wydać. Nie jest mi przykro z tego powodu – powiedział Rotondo.



Rotondo nazwał orzeczenie sądu skandalicznym i zapowiedział apelację. Później jednak dodał, że liczy, że uda mu się opuścić dom rodziców w ciągu trzech miesięcy.



Po rozprawie, rodzice Michaela odmówili komentarza. Miał on wrócić razem z nimi do domu.