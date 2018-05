Strumień lawy dotarł do elektrowni

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Z wulkanu Kilauea na Hawajach nadal wydostaje się lawa. Jeden ze strumieni dotarł do tamtejszej elektrowni geotermalnej. Nie wiadomo jednak, jakie zagrożenie może to stanowić. Dotychczas nie doszło do tego nigdzie na świecie.



Erupcja hawajskiego wulkanu trwa od 3 maja. Z wyspy ewakuowano setki osób.

Niektóre jednak zdecydowały się zostać, by uwieczniać uroki niebezpiecznego zjawiska.



(STORYFUL/x-news)