"Nie wiemy kim są te osoby. To jest inwazja". Statek z 629 imigrantami nie został wpuszczony do włoskiego portu

Należący do organizacji zajmującej się ratowaniem imigrantów na Morzu Śródziemnym statek Aquarius nie został wpuszczony do włoskiego portu w Messynie na Sycylii. Na pokładzie przewoził 629 imigrantów, którzy zostali uratowani na morzu w trakcie dwóch operacji.



Decyzję o zamknięciu portu dla statku z imigrantami podjął nowy minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini. Zaproponował on, by statek popłynął na Maltę. Wielu mieszkańców Messyny popiera działania ministra.



- To nie jest w porządku, to jest inwazja. To są nielegalni imigranci. Kto przyjeżdża tutaj legalnie, jest witany, ale pomiędzy tymi ludźmi są również nielegalni imigranci i na to nie może być zgody – powiedział jeden z mieszkańców.



- Niosą ze sobą mafię, przestępczość i prostytucję. Tutaj nie ma więcej pracy – stwierdził inny z mieszkańców.