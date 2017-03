RMF: Bójka w sądzie. Podejrzany zaatakował policjantów

​Bójka podejrzanego z policjantami w starachowickim sądzie. Mężczyzna chciał uciec funkcjonariuszom, którzy zamierzali go zatrzymać i przewieźć do aresztu. W trakcie szamotaniny pobił jednego z nich. Policjant trafił do szpitala.

Zdjęcie Sąd, sala rozpraw (zdj. ilustracyjne) /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Interweniujący funkcjonariusz ma poważnie stłuczoną miednicę. Mężczyzna, który go zaatakował, był bardzo agresywny.

Reklama

Napastnik trafił do sądu w związku z wykroczeniami, natomiast policjanci chcieli go zatrzymać w śledztwie dotyczącym śmiertelnego wypadku, którego miał się dopuścić pod wpływem środków odurzających.

Ostatecznie agresywnego mężczyznę udało się obezwładnić. Na razie będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności funkcjonariusza.

Krzysztof Zasada