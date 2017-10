Świętokrzyskie: Martwy płód odnaleziony przy cmentarzu

Przy dawnym cmentarzu żydowskim w Ożarowie (woj. świętokrzyskie) odnaleziono w środę martwy płód chłopca. Sprawę badają policja i prokuratura.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

"Zostaliśmy powiadomieni o odnalezieniu płodu chłopca w trawie, w rejonie cmentarza żydowskiego. Na miejsce zostali skierowani policjanci pionu kryminalnego jak i dochodzeniówki, którzy obecnie pod nadzorem prokuratora wykonują szczegółowe oględziny" - poinformowała Agata Frejlich z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie.

Dodała, że ciało zostanie zabezpieczone do dalszych badań. Wszelkie okoliczności - m.in. to, jak i kiedy doszło do śmierci dziecka, wyjaśnią specjalistyczne badania.

Płód odnaleźli pracownicy ożarowskiego urzędu gminy, którzy porządkowali okolice dawnego cmentarza.

Katarzyna Bańcer, Karolina Wichowska