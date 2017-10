Świętokrzyskie: Nietrzeźwa kobieta i wychłodzone niemowlę

Po chodniku w podkieleckiej Morawicy spacerowała zataczająca się kobieta z dziecięcym wózkiem - podaje "Echo Dnia". Kobieta miała ponad dwa promile alkoholu we krwi, a w wózku znajdowało się prawie nagie dziecko. Niemowlę było wychłodzone, miało tylko 35 stopni. Życiu dziecka nic nie zagraża.

Zdjęcie policja, zdj. ilustracyjne /Krzysztof Mania/KFP/REPORTER /East News

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 14. Policjanci zostali poinformowani przez anonimowego zgłaszającego o dwóch pijanych kobietach z dzieckiem w wózku. Niemowlę było ubrane nieadekwatnie do pogody.



Reklama

"Dzielnicowy wraz z aspirantem Mariuszem Szcześniakiem ruszyli radiowozem do Brzezin. Nie zastali kobiet, martwiąc się jednak o dziecko zaczęli poszukiwania. (...) W Morawicy zobaczyli zataczającą się kobietę prowadzącą wózek. 31-latka była ubrana odpowiednio do pory roku. Jej roczny syn miał na sobie jedynie cienką koszulkę i pieluchę - opowiada "Echu Dnia" starszy sierżant Karol Macek, rzecznik kieleckiej policji.



Według informacji "Echa Dnia" kontakt z 31-letnią matką był utrudniony. Kobieta nie potrafiła wyjaśnić swojego postępowania. Dziecko było coraz bardziej wychłodzone. W momencie przekazania pogotowiu miało 35 stopni. Pracownicy pogotowia ocenili, że pomoc przyszła w samą porę. Obecnie chłopczyk przebywa w szpitalu, a jego życie nie jest zagrożone.



Nietrzeźwej matce będą postawione zapewne zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Za ten czyn grozi od trzech miesięcy do nawet pięciu lat więzienia.



Więcej w "Echu Dnia".