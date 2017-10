Świętokrzyskie: Pies pogryzł dwie dziewczynki

Dwie dziewczynki w wieki 8 i 10 lat zostały w sobotę pogryzione przez psa w miejscowości Miedziana Góra. Dzieci z ranami szarpanymi przewiezione zostały do szpitala w Kielcach.

Dzieci z ranami szarpanymi przewiezione zostały do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 19. "Dziewczynki zaatakował pies rasy Tosa Inu na ogrodzonej posesji. Z kojca wypuściła go ośmioletnia córka właściciela" - poinformował w niedzielę rzecznik prasowy świętokrzyskiej policji kom. Kamil Tokarski.

"Pies najprawdopodobniej zainteresował się kotem, którego jedna z sióstr trzymała na ręce. Chcąc się do niego dostać pogryzł starszą dziewczynkę w brzuch, plecy i rękę, a młodszą z nich m.in. w szyję" - dodał. Dziewczynki z ranami szarpanymi zostały przewiezione do szpitala dziecięcego w Kielcach.

Sprawę bada kielecka policja. Wiadomo, że pies przeszedł ostatnie szczepienie w 2016 roku.