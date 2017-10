Świętokrzyskie: Zawieszają członkostwo w PO

Wicestarosta ostrowiecki Eligiusz Mich poinformował we wtorek PAP, że nie zamierza rezygnować ze stanowiska po tym, jak Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej rozwiązał struktury partii w powiecie. Dodał także, że deklarację o zawieszeniu członkostwa w PO chce złożyć ponad 50 osób.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Krajowy Platformy rozwiązał struktury partii w powiecie ostrowieckim (Świętokrzyskie). "Ta decyzja została podjęta na mój wniosek" - powiedział PAP komisarz ugrupowania w województwie świętokrzyskim Paweł Zalewski.



Jak podkreślił, powodem decyzji była negatywna ocena koalicji PO z PiS w Radzie Powiatu Ostrowieckiego. "Negatywna ocena naszych wyborców, moja i członków partii" - mówił polityk.



"Koalicja samorządowa nie powinna być upolityczniana"

We wtorek krytycznie do tej decyzji odniósł się dotychczasowy szef struktur PO w powiecie ostrowieckim i jednocześnie wicestarosta ostrowiecki Eligiusz Mich. "To była koalicja samorządowa, która nie powinna być upolityczniana" - powiedział PAP.



"Zajmujemy się sprawami bliskimi dla ludzi - m.in. służba zdrowia, infrastruktura drogowa czy oświata. To są zadania, co do których z koalicjantem nie mieliśmy żadnych rozbieżności" - dodał Mich. Przypomniał, że podobna współpraca PO z PiS na poziomie samorządu "działa m.in. w Warszawie na Bemowie i wielu miastach śląskich".



Mich podkreślił jednak, że ze strony formalnej koalicja przestała istnieć w momencie rozwiązania struktur PO. Sam nie zamierza rezygnować z funkcji wicestarosty powiatu ostrowieckiego. "Na radnego zostałem wybrany w powszechnych wyborach i dla mnie to jest dużo większa wartość niż partyjne decyzje, które nie mogą być ponad tym, co stało się przez akt wyborczy" - zaznaczył.



Ogólnokrajowa polityka PO

"W tej chwili mam deklarację ponad 50 osób, które chcą złożyć wniosek do komisarza ws. zawieszenia członkostwa w partii. Będę się jeszcze z nimi spotykał, żeby rozważyć, czy podjąć tego typu manifestację, czy może lepiej poczekać do wyborów wewnętrznych w partii, które odbędą się za miesiąc" - powiedział Mich.



Komisarzem struktur PO w powiecie ostrowieckim został radny wojewódzki Grigor Szaginian, który w rozmowie z PAP zapewnił, że "jeśli Pan Mich i inne osoby chcą dalej współpracować z PiS, to nie ma w tym żadnego problemu", jednak nie mogą tego robić pod szyldem PO. "Ogólna polityka krajowa partii rządzącej nie mogła być wspierana przez Platformę, nawet na poziomie lokalnym" - dodał.



Szaginian poinformował, że w strukturach partii w powiecie ostrowieckim działa 158 członków. "Muszę spotkać się z każdym z nich i dopiero wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej" - zapewnił.(PAP)