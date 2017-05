Tragedia w Kielcach: Śmierć z ręki nożownika

W czwartek na terenie Poczty Polskiej w Kielcach rozegrał się prawdziwy dramat. W wyniku ugodzenia nożem zginęła 38-letnia kobieta. Podejrzany mężczyzna został zatrzymany przez policję - informują lokalne media.

Do tragedii doszło w czwartek około 7.30 przy ulicy Górnej. Na teren znajdującej się tam Poczty Polskiej wkroczył 27-letni mężczyzna.

- Z pierwszego zgłoszenia jakie dostaliśmy wynikało, że mężczyzna zranił kobietę nożem. Policjanci błyskawicznie ruszyli na miejsce. Gdy przyjechali, 27-latek podejrzewany o zadanie ciosu był jeszcze w budynku. Mężczyzna został zatrzymany - mówił gazecie "Echo Dnia" przed godziną 9 starszy sierżant Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.



Na miejscu zdarzenia zjawiła się również karetka. Niestety na ratunek kobiety było już za późno. Na miejscu pracują policjanci i prokurator.

"Poczta Polska współpracuje z Policją w zakresie wyjaśnienia sprawy. Napastnik został ujęty przez pracowników Poczty. Łączymy się w bólu z rodziną ofiary. Poczta Polska udzieli wszelkiej pomocy rodzinie zmarłej. To co się stało wstrząsnęło nami. Członek Zarządu Poczty Polskiej jedzie do Kielc, aby spotkać się z rodziną ofiary. Przeprowadzone będą spotkania pracowników z psychologami, a Poczta Polska zapewni niezbędne wsparcie. Czekamy na informacje ze śledztwa, ale niezależnie od tego chcemy się skoncentrować na pomocy rodzinie ofiary" - poinformował Zbigniew Baranowski, rzecznik prasowy Poczty Polska S.A.