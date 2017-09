Po ciężkiej chorobie zmarł biskup senior diecezji kieleckiej, Kazimierz Ryczan - podała w środę Katolicka Agencja Informacyjna. Biskup Ryczan był ordynariuszem diecezji w latach 1993-2014.

Zdjęcie Kazimierz Ryczan /DARIUSZ GACEK/REPORTER /East News

78-letni bp Ryczan od kilku tygodni przebywał w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W poniedziałek, w 24-rocznicę jego sakry biskupiej, w kieleckiej katedrze modlono się podczas mszy świętej w jego intencji.

Biskup Kazimierz Ryczan urodził się w 1939 roku w Żurawicy na Podkarpaciu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku z rąk biskupa przemyskiego Franciszka Bardy. 17 lipca 1993 roku papież Jan Paweł II mianował go na ordynariusza diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią otrzymał z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego kardynała Franciszka Macharskiego, abp. Edwarda Nowaka i bp. Mieczysława Jaworskiego. We wrześniu 1993 roku odbył się ingres do Bazyliki Katedralnej w Kielcach.

Bp Ryczan był doktorem habilitowanym nauk teologicznych, członkiem Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Pełnił tam także funkcję członka Rady Naukowej, był też delegatem ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Został uhonorowany medalem "Zasłużony dla NSZZ Solidarność". W 2009 r. hierarcha został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. W 2013 r. otrzymał tytuł honorowego obywatele Kielc.

W lutym 2014 r. bb Ryczan złożył rezygnację z zajmowanej funkcji ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego (ukończył 75 lat).