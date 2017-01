Poseł Krzysztof Łapiński o opozycji

- Inną opozycja jest PSL, czy Kukiz'15, a inną Nowoczesna, czy Platforma. Jeśli ktoś się przedstawia, jako opozycja totalna, to pole do współpracy jest mniejsze - mówi poseł Łapiński w wywiadzie dla Interii.

Poseł PiS wyraził jednak nadzieję, że w przypadku następnej sytuacji kryzysowej wszystkie partie usiądą do rozmów.