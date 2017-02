Kim Dzong Un zlecił morderstwo brata?

Przyrodni brat przywódcy Korei Północnej, Kim Dzong Nam, został zaatakowany na lotnisku w Kuala Lumpur i zmarł w drodze do szpitala.



Brat Kim Dzong Una miał zostać spryskany toksycznym sprayem w strefie wolnocłowej portu lotniczego. Po zdarzeniu źle się poczuł i poprosił obsługę o pomoc. Zabrano go do kliniki na lotnisku, ale jego stan się nie poprawił, więc postanowiono przewieźć go do szpitala. Zmarł w karetce pogotowia.



Według południowokoreańskich mediów za śmiercią mężczyzny stoją dwie niezidentyfikowane kobiety, które po ataku uciekły z miejsca zbrodni.



Źródła w amerykańskim rządzie w rozmowie z agencją Reutera oświadczyły, że Kim najprawdopodobniej został zamordowany na zlecenie Pjongjangu.



(RUPTLY/x-news)