W Irlandii odkryto masowy grób dzieci

Powołana przez irlandzki rząd komisja śledcza do zbadania katolickich domów dla niezamężnych matek i losu ich potomstwa potwierdziła w piątek istnienie masowego grobu dzieci koło domu prowadzonego w latach 1925-61 przez zakonnice w Tuam na zachodzie Irlandii.



Dom opieki prowadzony przez zakonnice działał od połowy lat 20. do początku 60. ubiegłego wieku. Badania DNA wykazały, że znalezione szczątki należą zarówno do kilkumiesięcznych płodów, jak i narodzonych już dzieci.



Przyczyną ich śmierci były niedożywienie i choroby zakaźne, takie jak gruźlica, odra i zapalenie płuc.



Decyzja o utworzeniu komisji śledczej zapadła w 2014 roku kilka dni po tym, gdy Catherine Corless, lokalna historyczka z Tuam w hrabstwie Galway, odkryła świadectwa zgonu wskazujące, że na terenie, gdzie znajdował się zbiornik na nieczystości koło dawnego domu matki i dziecka, mogą znajdować się szczątki 796 noworodków i małych dzieci.