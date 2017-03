Młody jeleń utknął na zamarzniętym jeziorze

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Młody jeleń utknął na środku zamarzniętego jeziora w miasteczku Roxbury w stanie Nowy Jork. Zauważyli go mieszkańcy okolicznych domów i wezwali pomoc. Jeden z nich nakręcił akcję ratunkową telefonem.



Służby nie poinformowały, co dokładnie stało się jelonkowi i dlaczego znieruchomiał na środku stawu. Lód w niektórych miejscach okazał się kruchy i ratownicy mieli problemy z dostaniem się do niego. Zatonęły m. in. kosze ratunkowe. Po kilku próbach ostatecznie udało się dotrzeć do zwierzęcia i wyciągnąć je na brzeg.