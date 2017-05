Radosław Sikorski: Rząd gra w rosyjską grę

- To jest nacjonalistyczna retoryka, która nie uchodzi poważnemu politykowi. W Europie zachodniej takie rzeczy mówią skrajni nacjonaliści, z którymi się po prostu nie rozmawia. Ale to jest też, niestety, element postępującej samoizolacji Polski – powiedział Radosław Sikorski, komentując sejmowe wystąpienie Beaty Szydło w sprawie imigrantów.



Jak dodał, Polska powinna trzymać z tymi, którzy "podtrzymują zachodnie wartości i chcą, aby Europa miała zdolność do obrony własnej".



- My raczej sympatyzujemy z radykałami, którzy grają w rosyjską grę rozdzielania Europy od Stanów Zjednoczonych i wzmacniania skrajności tak, aby rozbić Unię Europejską – powiedział Radosław Sikorski.



