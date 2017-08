Korea Północna opublikowała nagranie ze startu rakiety

Północnokoreańska telewizja opublikowała nagranie z odpalenia rakiety. Według nadawcy, film prezentuje pocisk, który we wtorek (29.08) przeleciał na niskiej wysokości nad japońską wyspą Hokkaido, a ostatecznie spadł do Oceanu Spokojnego.



Oficjalna agencja prasowa Korei Płn. KCNA potwierdziła wystrzelenie rakiety średniego zasięgu Hwasong-12. Test miał być odpowiedzią na trwające manewry wojsk USA i Korei Płd.



Według południowokoreańskiego sztabu generalnego pocisk pokonał odległość ok. 2700 km.



(RUPTLY/x-news)