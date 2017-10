Narodziny białych lwiątek

Z początkiem października we francuskim zoo w Amnéville przyszły na świat cztery małe, białe lwiątka. Niestety matka odrzuciła jedno z nich. Maluch pozostaje pod opieką jednego z pracowników zoo. Ale Ilhobo, Zulu i Kurumba cieszą się towarzystwem matki - uwielbiają się przytulać do niej i do siebie nawzajem, czym sprawiają wiele radości odwiedzającym zoo.



(FR M6/x-news)