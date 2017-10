Niemcy testują "trójwymiarowe" przejście dla pieszych

Odpowiednio domalowane elementy do pasów mogą spowodować nie tylko złudzenie optyczne, ale także zwiększyć widoczność przejść dla pieszych. Takie rozwiązanie testuje się właśnie w Niemczech. Na jednej z ulic w Grevenbroich artystom pozwolono przerobić zebrę tak, by patrzącym na nią pod odpowiednim kątem wydawało się, że unosi się w powietrzu. Taki trik ma zmusić kierowców do zdjęcia nogi z gazu.



