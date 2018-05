Rosjanie szykują alkoholowy "nowiczok"

W wołgogradzkim barze "Griaduszka" serwowany jest drink nazwany "nowiczok", tak jak środek bojowy, którym otruto podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę.



Jak mówi szef baru Denis Kamajew, receptura jest angielska.



- Mieliśmy tu niedawno angielskich turystów. Zaoferowali, że pokażą nam, jak się robi drinka. A my go nazwaliśmy "nowiczok" - mówi Kamajew, tytułujący się "dyrektorem artystycznym" i "głównym miksologiem" Griaduszki.



Jedyny znany składnik koktajlu top sok brzozowy.



Wiadomo też, że napój nie jest zabójczy, jak jego pierwowzór.



Przedsiębiorczy barman zamierza serwować "nowiczoka" w czasie piłkarskich mistrzostw świata. Szczególnie liczy na kibiców, którzy przyjadą do Wołgogradu na pierwszy mecz reprezentacji Anglii z Tunezją 18 czerwca.



(x-news)