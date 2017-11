Mieli zabezpieczać Marsz Niepodległości. Przyszli pijani na służbę

Komendant warmińsko-mazurskiej policji wszczął postępowanie zmierzające do zwolnienia pięciu funkcjonariuszy, którzy przyszli na służbę pod wpływem alkoholu. Policjanci byli oddelegowani do Warszawy na zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Marcin Bruniecki /Reporter

"Funkcjonariusze oddelegowani do pełnienia służby na terenie Warszawy stawili się do służby pod wpływem alkoholu, co ujawnił ich bezpośredni przełożony" - poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie podkom. Krzysztof Wasyńczuk.

Reklama

Policja nie informuje o szczegółach incydentu.

Mieli zabezpieczać Marsz Niepodległości

Podkom. Wasyńczuk zaznaczył, że funkcjonariuszy nie dopuszczono do rozpoczęcia służby. Dodał, że do zdarzenia doszło 11 listopada, a policjanci byli oddelegowani do stolicy w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Mieli tam zabezpieczać Marsz Niepodległości.

Czynności w ich sprawie wykonywała Komenda Stołeczna Policji.

Pięciu policjantów zostanie zwolnionych

"Komendant wojewódzki policji w Olsztynie wszczął postępowanie administracyjne wobec tych pięciu funkcjonariuszy w kierunku zwolnienia ich ze służby" - podał rzecznik.

Wasyńczuk wyjaśnił, że postępowanie prowadzone jest na podstawie artykułu ustawy o policji, który umożliwia zwolnienie policjantów "ze względu na ważny interes służby".