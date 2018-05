Olsztyn: Płonie wysypisko śmieci

Ok. 35 zastępów straży pożarnej bierze udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł w czwartek nad ranem na składowisku Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Lubelskiej w Olsztynie. W pożarze nikt nie ucierpiał.

Zdjęcie Straż pożarna, zdjęcie ilustracyjne /Marek Lasyk /Reporter

Jak poinformował PAP oficer prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej st. kpt. Rafał Melnyk, pożar wybuchł ok. godz. 3 nad ranem i objął niezadaszone składowisko o powierzchni 50 na 70 m. "Są to głównie odpady wielkogabarytowe, czyli stare meble. Strażacy starają się nie dopuścić ognia do składowanych w pobliżu opon samochodowych" - powiedział.

W tej chwili na miejscu działa ok. 35 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej, czyli ok. 150 strażaków. Ze względu na znaczne rozmiary pożaru, poza jednostkami gaśniczymi z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego w akcji uczestniczą również strażacy ze Szczytna, Lidzbarka Warmińskiego i Ostródy.

Jak poinformował Melnyk, w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Pożar objął ok. 1,5 tys. ton odpadów. Składowisko znajduje się w dzielnicy przemysłowej, w pobliżu nie ma budynków mieszkalnych.

"Na tę chwilę nie widać już otwartego ognia, ale dogaszanie płonącej wewnątrz sterty może potrwać wiele godzin" - powiedział strażak.