Wybuch butli z gazem. Niepełnosprawny przez dwie godziny czołgał się, by prosić o pomoc

W miejscowości Janikowo Kolonia w gminie Górowo Iławeckie (woj. warmińsko-mazurskie), w jednym z domów doszło do wybuchu butli z gazem - podaje RMF. Ranny, samotnie mieszkający 70-letni niepełnosprawny mężczyzna musiał dwie godziny czołgać się do najbliższego sąsiada z prośbą o pomoc.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Kamil Krukiewicz/REPORTER /East News

Mężczyzna ma poparzone ręce. Jego życiu na szczęście nic nie zagraża. Jest też osłabiony przebytym dystansem.

Siła wybuchu wyrzuciła go na zewnątrz. 70-latek z niedowładem nóg musiał po bardzo trudnym, błotnistym terenie czołgać się do sąsiada. Zajęło mu to dwie godziny.

Sami strażacy mieli problem z dojechaniem potem do pozostałości jego domu. Mimo że jechali tylko lekkimi wozami, ostatnie pół kilometra musieli pokonać pieszo z powodu błota.

70-latek jest teraz w szpitalu w Bartoszycach. Zostanie mu udzielona pomoc socjalna.