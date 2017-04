Kim jest kobieta, której ciało wyłowiono z Pilicy?

W ciągu tygodnia mają być znane wyniki badań zleconych przez prokuraturę w związku z identyfikacją ciała kobiety znalezionego w Pilicy (Mazowieckie). Według śledczych przyczyna zgonu jest niejednoznaczna; biorą oni pod uwagę, że kobieta jest ofiarą zabójstwa.

Jak poinformowała w środę PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Małgorzata Chrabąszcz, śledczy zlecili wykonanie dodatkowych, szczegółowych badań zmierzających do identyfikacji zwłok i ustalenia przyczyny śmierci kobiety.

"Przeprowadzona we wtorek sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny zgonu kobiety. Nie ustalono także z całą pewnością tożsamości kobiety. Dlatego prokurator zlecił wykonanie szczegółowych badań, których wyniki powinny być znane w ciągu tygodnia" - powiedziała Chrabąszcz. Zaznaczyła, że dla dobra śledztwa prokuratura nie zdradza, o jakie badania chodzi.

Jak podają lokalne media, skrępowane liną zwłoki kobiety zauważyli w wodzie w niedzielę wędkarze i zawiadomili policję.

Według Chrabąszcz, śledczy biorą pod uwagę, że w Pilicy znaleziono ciało zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach w grudniu ub. roku 53-letniej mieszkanki Radomia Danuty Wielochy. Kobieta była poszukiwana przez rodzinę, znajomych, policję i wynajętego przez bliskich detektywa.

W styczniu prowadzono poszukiwania radomianki w powiecie białobrzeskim, gdzie znaleziono należący do niej klucz, szukano też w przepływającej w okolicy rzeki Pilicy. Poszukiwania zostały wówczas wstrzymane ze względu na warunki pogodowe.