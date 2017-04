Opolskie: Student z zarzutami znieważenia głowy państwa

Studentowi, który jest autorem obraźliwego wpisu o prezydencie RP w internecie, przedstawiono zarzut publicznego znieważenia głowy państwa - poinformował w środę Maciej Hankus z prokuratury rejonowej w Strzelcach Opolskich.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda /Rafal Oleksiewicz/REPORTER /

Wpis dotyczył wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Strzelcach Opolskich jesienią ubiegłego roku. Jeden z mieszkańców powiatu zamieścił na popularnym portalu społecznościowym obraźliwy wpis o głowie państwa. Kilka miesięcy później inny mieszkaniec regionu zgłosił ten fakt organom ścigania.

"W wyniku działań śledczy ustalili, że wpisu dokonano za pośrednictwem fikcyjnego konta założonego na nieistniejącą osobę. Mimo to zidentyfikowano sprawcę. Jest nim student mieszkający w okolicach Strzelec Opolskich. Po przesłuchaniu, w trakcie którego przyznał się do winy i wyraził skruchę, przedstawiono mu zarzut popełnienia przestępstwa określonego w art. 135 par. 2 i artykule 216 par. 2 kodeksu karnego" - powiedzia prokurator Hankus.

Prokuratura nie podjęła jeszcze decyzji o ostatecznej formie zakończenia sprawy. "Nie chcę wyprzedzać faktów. Jest kilka możliwości - np. dobrowolne poddanie się karze, ale - jak powiedziałem - za wcześnie na tego typu informacje" - wyjaśnił prokurator.

Według informacji PAP, dokumenty zostaną przesłane do Sądu Okręgowego w Opolu do końca bieżącego miesiąca. Studentowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.