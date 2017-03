RMF: Doprowadził do wypadku, a potem chciał popełnić samobójstwo

Trzy osoby zostały ranne w zderzeniu samochodu terenowego z osobowym na "starej siódemce" pod Elblągiem. Jeden z kierowców celowo doprowadził do wypadku, a potem chciał popełnić samobójstwo.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /RMF

Jak informuje reporter radia RMF FM Paweł Bułakowski, do zdarzenia doszło na "starej siódemce", na trasie z Elbląga do Warszawy.



Kierowca samochodu terenowego, prawdopodobnie mieszkaniec Elbląga, wsiadł do samochodu, rozpędził się i na wysokości stacji benzynowej uderzył w samochód osobowy.

Reklama

Dziennikarz radia RMF FM usłyszał od policjantów, że mężczyzna zrobił to celowo. Według nieoficjalnych informacji, mężczyzna, po tym, jak doprowadził do wypadku, próbował popełnić samobójstwo.

Kierowca samochodu terenowego był bardzo agresywny. Rannego wraz z dwom osobami z drugiego samochodu przewieziono do szpitala.