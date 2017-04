Toruń: Śmiertelne pobicie bezdomnego. Ojciec i syn przed sądem

W Sądzie Okręgowym w Toruniu rozpoczął się we wtorek proces ojca i syna, którzy mieli dopuścić się w czerwcu 2016 r. w Grudziądzu śmiertelnego pobicia bezdomnego mężczyzny.

Prokuratura zarzuca mężczyznom m.in., że 22 czerwca bez powodu zaatakowali Michała B., bili go rękoma w głowę, kopali po ciele, a następnie uderzali go pustakiem. W wyniku obrażeń wielonarządowych, m.in. pęknięć wątroby i rozległych złamań twarzoczaszki, zaatakowany bezdomny zmarł.

Syn przyznaje się częściowo do zarzucanego czynu, ale wskazuje, że dokonywał tego pod presją ojca i gróźb pozbawienia go życia. Jak poinformowała we wtorek Małgorzata Zdrojewska-Gutowska z Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu - ojciec nie przyznaje się do winy. Jednocześnie obciąża w swoich wyjaśnieniach syna, a także twierdzi, że powstrzymywał go przed dokonaniem przestępstwa.

43-letni Krzysztof G. był już karany za ten czyn, więc jako recydywiście grozi mu 15 lat więzienia, 22-letniemu Robertowi G. - dziesięć. Obrońca Roberta G. mecenas Maciej Przybył nie chciał komentować jego wyjaśnień. Podkreślił, że w sprawie trzeba będzie przesłuchać wielu świadków. Adwokat Krzysztofa G. w ogóle nie chciał zabierać głosu odnośnie postępowania sądowego.