"Czułem niesmak i dystans". G. Schetyna o zachowaniu posłów PO podczas protestu w Sejmie

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Czułem niesmak i dystans. Pewnych rzeczy nie wypada, nawet jeśli jest zmęczenie i znużenie, to trzeba wejść w skórę tych, którzy to obserwują i oceniają - powiedział Grzegorz Schetyna. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej skomentował zachowania posłów opozycji podczas protestu na sali plenarnej Sejmu.



Posłowie nieprzerwanie przebywają na sali posiedzeń Sejmu od 16 grudnia. Wielu z nich na bieżąco relacjonuje przebieg protestu w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza np. filmiki z posłami śpiewającymi z trybuny sejmowej. - To jest kilkanaście dni razem, stale po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. To jest naprawdę wysiłek być w tej sali dzień w dzień, noc po nocy, przez blisko dwa tygodnie - tłumaczył lider Platformy.





Zapewnił też, że jeśli 11 stycznia marszałek Sejmu Marek Kuchciński nie podejmie żadnych kroków, by zniwelować konflikt, i przeniesie obrady do Sali Kolumnowej, to posłowie Platformy rozpoczną protest również tam.



(x-news/TVN24)