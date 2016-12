J. Sellin: Nie mogliśmy pozwolić na szantaż i terror

- Podpisanie tej ustawy potęguje chaos prawny. Istnieje sporo ryzyko, że w przyszłości osoby, które zostaną nią objęte będą się odwoływać do TK. Mogą też być sytuacje, że będą odwoływać się do Trybunału w Strasburgu – powiedziała Katarzyna Lubnauer. Posłanka Nowoczesnej skomentowała w ten sposób podpisanie przez prezydenta ustawy dezubekizacyjnej.



Jarosław Sellin z PiS stwierdził, że nie ma w nim nawet cienia chęci powtórzenia głosowań nad ustawą budżetową i dezubekizacyjną.



- Opozycja chciała właściwie uniemożliwić działanie ważnego organu państwa polskiego, jakim jest demokratycznie wybrany Sejm - ocenił Sellin. - Nie mogliśmy na to pozwolić, żeby pod takim szantażem, takim terrorem, tak ważny organ państwa jakim jest Sejm przestał funkcjonować - dodał wiceminister kultury.