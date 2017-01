Imigranci próbowali sforsować graniczny płot w Ceucie. Starcia z policją

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Ponad tysiąc migrantów próbowało przejść przez granicę między Hiszpanią a Marokiem. Uchodźcy chcieli dostać się do Ceuty, hiszpańskiej enklawy w Afryce Północnej.



Migranci próbowali przejść przez sześciometrowe ogrodzenie. Niektórzy z nich mieli mieć przy sobie nożyce do cięcia siatki. Kiedy policjanci interweniowali, uchodźcy zaatakowali ich metalowymi prętami i kamieniami. Rannych zostało około 55 funkcjonariuszy policji. Jeden z nich stracił oko. Do szpitala trafiło także dwóch migrantów.



Hiszpańsko-marokańska granica jest regularnie forsowana przez uchodźców. Większość z osób, którym udaje przedostać się na drugą stronę jest zatrzymywana przez policję i kierowana do znajdującego się w pobliżu obozu dla nielegalnych imigrantów.



x-news/RUPTLY