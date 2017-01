Ryszard Petru: Wyjazd miał charakter prywatny, nie muszę mówić gdzie byłem w sylwestra

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- W związku z tym, że wyjazd miał charakter prywatny, nie uważam, że muszę mówić gdzie dokładnie byłem na sylwestra. Wyjazd był prywatny, a nie służbowy i partyjny, więc nie był finansowany z pieniędzy publicznych. Uważam, że z perspektywy czasu to była daleko idąca niezręczność - przyznał Ryszard Petru. Zaznaczył, że protest w Sejmie jest rotacyjny, a jego dyżury przypadały na okres świąteczny. Przyznał jednak, że lider partii powinien być w pobliżu.



Odnosząc się do krążących opinii, że swoim wyjazdem "skompromitował protest", Petru odpowiedział: - Jeśli ktoś tak uważa, to przepraszam.



x-news/TVN