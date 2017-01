Kopacz: Niech PiS boi się tych, którzy ich rozliczą w kolejnych wyborach

- Kogo się boi Karczewski czy Kuchciński? Kogo się boją ci dżentelmeni z PiS? Kolegów parlamentarzystów? Niech się boją tych, którzy ich rozliczą przy następnych wyborach. Pan marszałek niech zbierze Prezydium i Konwent Seniorów, niech usiądzie ze swoimi oponentami politycznymi przy jednym stole i podejmie uchwałę, że rozpoczynamy dzień posiedzenia jedenastego jedną przyjętą wspólnie uchwałą zaczynając od nowa prace nad budżetem państwa - powiedziała Ewa Kopacz.



Była premier odniosła się również do propozycji Ryszarda Petru, który zaapelował do senatorów PiS, żeby złożyli poprawki zgłoszone przez posłów opozycji, przez co debata nad budżetem trafiłaby znowu na salę plenarną sejmu. - Uznaliśmy, że ten budżet jest nielegalny. Przegłosowanie tych poprawek tylko i wyłącznie w senacie po to, żeby one wróciły do sejmu i były odrzucone, świadczyłoby o tym, że opozycja przy braku możliwości przegłosowania całej ustawy budżetowej, przyjęła że ten budżet został przegłosowany - wyjaśniła.



(x-news/TVN24)